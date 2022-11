“PMI Day 2022”, a Siracusa gli studenti alla scoperta delle aziende

Il PMI Day consente ai ragazzi di toccare con mano come funziona un'azienda. Tema dell'edizione 2022 è la bellezza.

Il 18 novembre si celebra in tutta Italia il PMI Day 2022, la 13° Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese organizzata dalla Piccola Industria di Confindustria.

Anche quest’anno il Comitato Piccola Industria di Confindustria Siracusa, guidato da Sebastiano Bongiovanni, parteciperà all’iniziativa, nelle giornate del 17 e 18 novembre. Gli studenti degli Istituti “Antonello Gagini – Ipsia” ed “Enrico Fermi” di Siracusa visiteranno le Aziende Di Pietro Strumentazione Group srl, a Priolo, e Copet srl e Delta srl ad Augusta.

Lanciata nel 2010, questa Giornata vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte agli studenti per visite guidate e incontri, un’iniziativa pensata per contribuire a diffondere la cultura d’impresa e l’impegno quotidiano degli imprenditori per la crescita.

Il PMI Day consente ai ragazzi di toccare con mano come funziona un’azienda e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono alla produzione di beni e servizi, di conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte. Tema dell’edizione 2022 è la bellezza.

La bellezza del “saper fare italiano”, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”. Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza di trasformare un’idea in un progetto, del “fare insieme” per condividere saperi e nuovi traguardi.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea.