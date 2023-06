Pnrr: Butti, “da Sicilia e Palermo risultati brillanti”

"I fondi del Pnrr sono un'occasione straordinaria per l’innovazione e la digitalizzazione". Così Alessio Butti.

“I fondi del Pnrr sono un’occasione straordinaria per l’innovazione e la digitalizzazione. La Sicilia e Palermo hanno dato risultati brillanti in questi mesi, sia per quanto riguarda l’implementazione della banda ultralarga sia sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. L’impegno del governo non si esaurisce qui e, anzi, intende intensificare il rapporto con il territorio, in questo caso con il Comune di Palermo e la Regione siciliana, per proseguire insieme il nostro lavoro”. Così Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, partecipando a Palermo alla giornata di studi “Palermo città del futuro, oggi”, un workshop sui progetti realizzati grazie ai finanziamenti del Pon Metro 2014-2020 e sulla nuova programmazione Pon Metro 2021-2027 e Pnrr.