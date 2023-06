Pnrr, Calenda: “Urso? stop scaricabarile su Ue, faccia ripartire investimenti con industria 4.0”

"La Bce combatte l’inflazione che mangia i salari e le pensioni". Lo scrive il leader di Azione Calenda commentando l’intervista di Urso.

“La Bce combatte l’inflazione che mangia i salari e le pensioni. Come da suo mandato istituzionale. Invece dell’usuale scaricabarile verso Ue consiglio a Urso di far ripartire gli investimenti usando industria 4.0 finanziata con soldi Pnrr che il governo non riesce a spendere”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando l’intervista di Adolfo Urso, ministro per le Imprese e per il Made in Italy, a La Stampa.