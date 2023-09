Pnrr, Fitto: “Correzioni per salvare Paese non il governo, critiche paradossali”

“Nel Pnrr c'erano 39.997 progetti dei Comuni risalenti al 2019 quando il piano di resilienza non era prevedibile"

“Nel Pnrr c’erano 39.997 progetti dei Comuni risalenti al 2019 quando il piano di resilienza non era prevedibile: ben il 75% di questi interventi per somme al di sotto dei 100mila euro. Quale era l’attinenza di questi progetti col Pnrr? Sinceramente trovo paradossali le critiche politiche da parte di chi ha votato quel piano e punta il dito contro di noi che stiamo correggendo quei rischi non per salvare il governo ma per salvare il Paese”. A dirlo a Palermo è il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.