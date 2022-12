Pnrr e possibili modifiche, Lollobrigida: “Cambiamenti per energia e infrastrutture”

Il ministro della Sovranità Alimentare parla dei possibili accorgimenti che potrebbero essere apportati al Pnrr.

C’è la possibilità di apportare modifiche al Pnrr per quanto riguarda alcune tematiche come energia e infrastrutture.

Lo ha assicurato il ministro per la Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in un’intervista rilasciata al Messaggero, commentando l’apertura della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alle modifiche del piano.

Per il ministro si tratta di “una vittoria per l’Italia o comunque una sconfitta per chi sosteneva l’intangibilità di un piano difficile da realizzare e che in quel caso ci avrebbe portato alla perdita di alcuni fondi non utilizzati”.

Gli accorgimenti potrebbero riguardare “dai fondi messi sui trattori elettrici, che però poi non si trovano sul mercato, alle poste su energia e infrastrutture e altro”.

Per quanto concerne la Manovra, Lollobrigida avverte che “l’ossatura di una Legge di Bilancio vicina ai più deboli non verrà stravolta, se poi ci sono delle migliorie da apportate ben vengano”.