Polemica in tv sul reddito di cittadinanza, Belpietro: “In Sicilia è pizzo”

Il giornalista Belpietro a "Dritto e rovescio": "Dovremmo pagare delle persone affinché non delinquano? Dovremmo pagare per mantenere la pace sociale?"

Si discute molto in tv sulla prossima abolizione del Reddito di Cittadinanza. Giovedì, durante la trasmissione “Dritto e rovescio”, condotta dal giornalista Paolo Del Debbio, i toni si sono parecchio surriscaldati dopo gli interventi del conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani e del giornalista Maurizio Belpietro. In studio c’era una delegazione palermitana di percettori di reddito, guidata dal Presidente dell’associazione Basta volerlo, Tony Guarino. Dopo un intervento in cui Giuseppe Cruciani che il RdC era stato un fallimento, il palermitano ha acceso la puntata: “Lei ha sempre il vizio di aprire la bocca e non si rende conto delle fesserie che dice”. Alla provocazione, Cruciani ha risposto: “Vada a lavorare invece di organizzare la manifestazione. Vada a cercare un lavoro invece di cercare il Reddito”.

Il 29 novembre partirà da Palermo una manifestazione pro reddito, organizzata dall’associazione di Guarino insieme ad altri movimenti siciliani: “Sarà solo l’inizio di una partita a dama – ha detto il percettore di RdC. Vedremo come finirà. Manifestiamo per chiedere un lavoro in Sicilia e per tutto il sud Italia. Il reddito non va toccato perché siamo in stato di abbandono da parte delle istituzioni e da parte del Governo. La Sicilia ve la siete mangiata, adesso noi ci riprendiamo quello che è giusto, la dignità che ci avete preso. I percettori – ha concluso – vanno garantiti perché sono poveri. Il M5S è stato l’unico che ha dato dignità all’essere umano”. Dopo questa affermazione lo speaker ha ribattuto: “Il comunismo che dà lavoro a tutti è finito” e, rivolgendosi ad un esponente del M5S: “Ecco cosa avete alimentato introducendo il reddito di cittadinanza”.

Alla polemica si è aggiunto il giornalista Maurizio Belpietro, anche lui, come Cruciani, favorevole all’abolizione del sostegno: “Sui giornali che fanno opposizione alla manovra danno voce a chi dice “torno a spacciare, torno a fare il contrabbandiere”. In buona sostanza – ha affermato il giornalista – dovremmo pagare delle persone affinché non delinquano? Vi sembra normale un sistema del genere? Ci stanno raccontando che dobbiamo non soltanto sopportare un sistema criminale ma addirittura lo dovremmo pagare. Questo si chiama pizzo a casa mia. Dovremmo pagare per mantenere la pace sociale? In Sicilia funziona così. Ci sono organizzazioni criminali che fanno una sola cosa, garantiscono la pace sociale a chi paga il pizzo”.

Mugugni in studio all’affermazione riguardante la Sicilia e Guarino chiede nuovamente il microfono: “Non si permetta – ribatte – in Sicilia c’è tanta brava gente, non siamo tutti mafiosi”.

A quel punto Belpietro aggiusta la mira: “Io non ho detto che in Sicilia siete tutti mafiosi. La delinquenza e il pizzo sono ovunque, pure a Milano”.