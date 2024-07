Policlinico di Catania, eseguito il primo intervento di chirurgia robotica: asportato tumore all’esofago

La procedura è stata conclusa con grande successo. Il paziente, un uomo di 70 anni, dopo appena dieci giorni di degenza, è stato dimesso

Per la prima volta in Sicilia è stato eseguito il primo intervento multidisciplinare di chirurgia robotica, con il coinvolgimento di più équipe chirurgiche. L’operazione si è svolta nella Clinica Chirurgica I dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco”, per l’asportazione di un tumore dell’esofago distale con tecnica addominale e toracica totalmente robotica.

La cooperazione di diverse équipe mediche

La procedura è stata conclusa con grande successo. Il paziente, un uomo di 70 anni, dopo appena dieci giorni di degenza, è stato dimesso potendo fare rientro a casa dai suoi affetti. L’operazione è stata frutto della collaborazione di più team sanitari, in particolare ad essere coinvolti sono state l’équipe del chirurgo Riccardo Morici della stessa Clinica, quella del direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica dell’Azienda etnea Alberto Terminella, affiancato da Giacomo Cusumano, e quella dell’anestesista Carmelo Calvagna con il collega Marco Cavaleri.

Intervento complesso eseguito con la chirurgia robotica

Il chirurgo Riccardo Morici spiega: “Il carcinoma dell’esofago richiede un trattamento chirurgico molto esteso e l’esofagectomia è considerata una delle procedure chirurgiche più complesse, più traumatiche ed invalidanti. La chirurgia robotica ci ha permesso di eseguire un intervento di esofagectomia, per via mini-invasiva, con grandi benefici per il paziente, riducendo le complicanze post operatorie in particolare a carico dell’apparato respiratorio, ottenendo un miglior controllo del dolore post-intervento e soprattutto una più rapida ripresa dell’alimentazione e ritorno alla sua normale vita relazionale. Si tratta non solo di un intervento demolitivo, ma anche ricostruttivo, in genere eseguito nella maggior parte dei centri chirurgici italiani solo per via aperta. La robotica facilita l’approccio mini-invasivo, superando molte delle difficoltà tecniche legate ad un’ampia linfadenectomia e alle suture anastomotiche”.

