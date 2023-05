Ponte Messina, Barbagallo: “Pronti a dare battaglia, da Salvini solo propaganda”

Continuano le schermagli tra Lega e Pd in merito al progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto.

“Siamo pronti a dare battaglia su ogni singolo articolo, emendamento e comma. Il metodo scelto – decretazione d’urgenza e via così – dal ministro Salvini è solo propaganda. In più, non è chiaro neanche se ci siano i soldi necessari e dove trovarli”. A dirlo è il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera e segretario regionale dem in Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dell’esame in commissione del testo del decreto legge sul Ponte sullo Stretto.

Incontro a Messina

Venerdì pomeriggio a Messina è in programma un incontro, proprio con Barbagallo, da titolo ‘Continuità territoriale: no al decreto Salvini. L’appuntamento, aperto ai cittadini, è alle 16.30 al Palacultura.