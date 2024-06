Ponte sullo Stretto, caso espropri: conclusa la fase informativa presso gli sportelli dedicati

Oltre 600 persone ricevute nei 60 giorni di attività

Alle 13 di questa mattina si è conclusa la fase informativa presso gli sportelli espropri predisposti da Stretto di Messina nei locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali di Messina e Villa San Giovanni.

Ponte sullo Stretto di Messina, l’attività sul Piano espropri

L’attività degli sportelli informativi sugli espropri era stata avviata lunedì 8 aprile. In questo modo, consentito a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al Piano espropri e di formulare eventuali osservazioni.

Fortemente voluta dalla Società nella piena consapevolezza della dovuta attenzione nei confronti del territorio, l’iniziativa ha dato, nei 60 giorni di attività, i seguenti risultati:

Allo sportello messinese allestito presso il Palacultura , ricevute 503 persone .

, ricevute . Presso i locali della ex Pretura a Villa San Giovanni, ricevute 118 persone.

L’intervento di Gioacchino Lucangeli

“Oltre 600 persone ricevute presso gli sportelli informativi è un risultato positivo – ha commentato l’ingegner Gioacchino Lucangeli, Responsabile della Macrostruttura Espropri di Stretto di Messina. L’obiettivo di informare i soggetti interessati agli espropri è una priorità. Lavorando in un clima fattivo e collaborativo le domande più frequenti hanno riguardato principalmente quattro categorie. Informazioni sulle varie tipologie della procedura espropriativa, quali esproprio, occupazione temporanea e, in particolare, l’asservimento per pubblici servizi. Criteri per la determinazione delle indennità. Tempistiche sulla procedura di esproprio. Osservazioni puntuali su progetto e cantierizzazione. La fase della consultazione, unitamente alle osservazioni presentate, consentirà a Stretto di Messina di perfezionare la documentazione espropriativa, con una proficua ottimizzazione delle aree interessate dalle procedure e conseguente riduzione dei soggetti coinvolti”.

Al via il “Cassetto Virtuale”: il 10 giugno sarà attivo

Si ricorda che da lunedì 10 giugno sarà attivato il “Cassetto Virtuale”, uno strumento utilizzabile su base volontaria finalizzato a dematerializzare lo scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare l’accesso agli atti dei destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

I destinatari delle procedure espropriative potranno manifestare la volontà di richiederne l’attivazione e l’utilizzo attraverso un form che sarà reso disponibile sul sito della società Stretto di Messina. Sempre a partire da lunedì 10 giugno sarà attivo, a supporto di coloro che vorranno avvalersi del cassetto virtuale, un servizio di help desk informatico, contattabile dal lunedì al venerdì al numero verde 800766472 per le chiamate dall’Italia. Lo 068758555 è invece il numero per quelle dall’estero. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30.