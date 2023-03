Ponte sullo Stretto, ipotesi decreto domani in CdM. Salvini: “Lavoriamo come matti”

Il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe approdare già domani in Consiglio dei Ministri. Le ultime notizie.

Il Governo accelera per quanto riguarda il decreto sul Ponte sullo Stretto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il testo potrebbe approvare in Consiglio dei Ministri già nella giornata di domani, giovedì 16 marzo.

Oggi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha sottolineato come nell’esecutivo si stia “lavorando come matti per portare il decreto sul Ponte di Messina domani in Consiglio dei Ministri”.

Salvini: “Costa più non farlo che realizzarlo”

Lo stesso segretario della Lega, nei giorni scorsi, aveva reso nota la volontà di procedere rapidamente con la presentazione del cosiddetto decreto Ponte in CdM.

“A metà marzo porteremo in Consiglio dei Ministri il decreto Ponte sullo Stretto. È un’opera che costa di più non farla che realizzarla”, aveva dichiarato l’esponente leghista la settimana scorsa in collegamento a un convegno al porto di Palermo.

Sulla realizzazione del Ponte si è espressa, in queste ore, anche Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato: “Noi vogliamo il ponte sullo stretto senza se e senza ma. Lo facciano. È un’opera strategica, c’è uno studio pronto sulle tre opzioni. Il governo scelga quale soluzione vuole”.