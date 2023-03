Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia: “A metà marzo decreto in Cdm”, Morelli: “Opera va fatta”

Il segretario della Lega annuncia l'approdo imminente di un decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Governo spinge per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. A farsi per l’ennesima volta portavoce delle intenzioni dell’esecutivo Meloni è il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che in collegamento a un convegno al porto di Palermo ha annunciato l’imminente arrivo del cosiddetto “decreto Ponte” in Consiglio dei ministri.

“A metà marzo porteremo in Cdm il decreto Ponte sullo Stretto. E’ un’opera che costa di più non farla che realizzarla. La prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli”, ha sottolineato il segretario della Lega.

“Prima – ha aggiunto Salvini – andavamo noi nel nord Europa a guardare le loro opere, mi auguro che poi saranno i loro ingegneri a venire da noi per ammirare la nostra realizzazione.

Morelli (Lega): “Follia non farlo”

A esprimersi favorevolmente sulla costruzione del ponte che dovrebbe collegare la Sicilia e la Calabria è anche il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli (Lega), presente allo stesso convegno: “Oggi non fare il Ponte sullo Stretto sarebbe una fesseria“.

“In un momento storico nel quale, grazie alle scelte dei Governi, si realizza una velocizzazione delle ferrovie sia verso Reggio Calabria sia in Sicilia, non realizzarlo e lasciare un ‘collo di bottiglia’ sarebbe veramente un’idiozia: una follia non farlo“, ha aggiunto.

“La Sicilia – ha proseguito – è la piattaforma logistica naturale d’Europa e oggi è indirizzata verso Suez. Ma siccome abbiamo l’aspirazione di guardare ai prossimi 50 anni, dobbiamo renderci conto che l’Africa sarà la nuova Cina e quindi sarebbe davvero pazzesco non realizzare il ponte perché la Sicilia è la piattaforma naturale perfetta d’Europa e non sono dell’Italia.

“Per questo vi chiedo di uscire dal provincialismo, il ponte sullo Stretto non collegherebbe solo la Sicilia a Reggio Calabria ma a Berlino e Rotterdam”, ha concluso Morelli.