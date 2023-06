Ponte sullo Stretto, Ferrante: “Si oppone solita sinistra ultraconservatrice”

"Segno di debolezza e di scarsa fiducia nella serietà dell'imprenditoria italiana", ha detto il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture

“Il Ponte di Messina è una bandiera identitaria di Forza Italia. Il presidente Silvio Berlusconi è stato il primo capo di governo che l’ha concretamente introdotta nel dibattito pubblico. A opporsi è la solita sinistra, progressista a parole ma ultraconservatrice nei fatti. Che parte dal pregiudizio per cui dietro le grandi opere si celi sempre il malaffare. Segno di debolezza e di scarsa fiducia nella serietà dell’imprenditoria italiana”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Giornale il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, Tullio Ferrante.

“Il progetto – ha spiegato Ferrante – prevede un impalcato aerodinamico di ‘terza generazione’ stabile fino ad una velocità del vento di 270 km/h e prevede che lo stesso sia aperto al traffico stradale fino a quando le raffiche di vento non raggiungano la velocità di 158,2 km/h, mentre il traffico ferroviario può proseguire fino a quando le raffiche non raggiungano la velocità di 194 km/h. D’altro canto, con le stesse condizioni di vento nessun traghetto potrebbe staccarsi dalla banchina. Inoltre gli studi effettuati in sede di progettazione dimostrano che la distanza tra la struttura del ponte e la superficie dell’acqua va dai 65 e i 70 metri. Un valore che non incide sul traffico marittimo”, ha concluso.