Ponte sullo Stretto, sindaco Villa: “Permettere ai due sindaci di sedere in cda”

Caminiti ha sottolineato la necessità che la città sia "coinvolta" in questa fase di trasformazione

“Chiediamo, senza onere aggiuntivi per gli enti e per la società, che i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, i due Comuni impattati dall’opera, possano sedere nel cda della società Stretto di Messina”. Lo ha affermato la sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, nell’audizione nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, che stanno esaminando il decreto per il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

La sindaca Caminiti ha sottolineato la necessità che la città sia “coinvolta” in questa fase di trasformazione e che siano previste “opere preliminari che ci permettano di tenere al cantiere del ponte. Aiutateci – ha detto – ad essere la città cerniera dell’Europa e affinchè possa proseguire la vocazione turstica, magari spostandola nella zona collinare”.