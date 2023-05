Ponte sullo Stretto, Tajani: “Vittoria politica di Berlusconi, è priorità governo”

"Realizzarlo significa far crescere l'economia, le presenze turistiche e portare l'Alta velocità", ha detto il ministro

Il ponte sullo Stretto di Messina è “una vittoria politica per Berlusconi, ma soprattutto per la Calabria e la Sicilia. Realizzare il ponte significa far crescere l’economia, le presenze turistiche e portare l’Alta velocità. Significa veramente far compiere un salto di qualità alle due regioni”. Lo ha dichiarato a Mattino Cinque il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’indomani dell’approvazione del decreto legge da parte del Parlamento.

“Il governo è determinato ad andare fino in fondo, è un progetto prioritario”, ha chiarito il titolare della Farnesina.