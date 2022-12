Portogallo, esonerato Fernando Santos: non è più ct

Fernando Santos non è più il commissario tecnico del Portogallo: il tecnico paga a caro prezzo l'eliminazione ai quarti contro il Marocco

L’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro il Marocco è costata cara a Fernando Santos.

Il Portogallo, infatti, ha deciso di esonerare l’ormai ex commissario tecnico, finito sul banco degli imputati in patria dopo la deludente spedizione in Qatar.

Stando alle prime indiscrezioni, Santos pagherebbe anche i difficili rapporti con Cristiano Ronaldo, impiegato con il contagocce nel corso della competizione.

Il tecnico 68enne lascia la panchina del Portogallo, in ogni caso, con un palmares di tutto rispetto, avendo conquistato l’Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019.

Nel frattempo, impazza già il toto-sostituto: tra i favoriti ci sarebbe addirittura Josè Mourinho, pronto a un eventuale doppio ruolo che vedrebbe coinvolta anche la Roma.