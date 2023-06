Post con sua immagine per false proposte investimento, ministro Urso denuncia ignoti

La denuncia deriva da un’attività di monitoraggio durata mesi cui erano seguite numerose segnalazioni dirette alla Polizia Postale

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha presentato denuncia contro ignoti a seguito della reiterata pubblicazione, sulle piattaforme social, di post pubblicitari che accostano la sua immagine a false proposte di investimento in azioni di società partecipate dallo Stato. Lo comunica una nota del Mimit. La denuncia, si legge, è stata formalizzata innanzi a ufficiali della Polizia di Stato, servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, e deriva da un’attività di monitoraggio durata mesi cui erano seguite numerose segnalazioni dirette alla Polizia Postale che non hanno però impedito il riproporsi di analoghi episodi che anzi si sono intensificati.

Obiettivo della querela, spiega il ministero nella nota, è prendere le distanze dalle pubblicizzazioni sopracitate e, contemporaneamente, tutelare tutti i cittadini che potrebbero cadere nel tranello della truffa perché rassicurati dall’immagine del ministro. Il Mimit infine comunica che, parallelamente alla denuncia fatta, continuerà l’attività di monitoraggio e segnalazione in stretto contatto con il personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni incaricato dell’attività investigativa.