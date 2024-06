Poste Italiane cerca diplomati e laureati in campo logistico: l’offerta di lavoro e come candidarsi

Opportunità di lavoro con Poste Italia che, attraverso il proprio sito dedicato, ha annunciato di essere alla ricerca di diplomati e laureati per SDA Express

Opportunità di lavoro con Poste Italiane che, attraverso il proprio sito dedicato, ha annunciato di essere alla ricerca di diplomati e laureati per ricoprire alcune mansioni logistiche con SDA Express. Di seguito, sedi in cui è ricercato del personale operativo, requisiti e modalità di candidatura.

Poste Italiane si pone come Logistic Solution Provider, attraverso investimenti e collaborazioni strategiche mira ad evolversi da operatore postale a operatore logistico. “Con SDA Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane – spiega l’Ente – forniamo alle aziende partner una nuova esperienza di logistica integrata e soluzioni orientate a rendere la catena di fornitura globale, sostenibile e customizzata”.

La mission di Poste Italiane è quella di promuovere il cambiamento, ottimizzare i processi e sviluppare prodotti/servizi che possano riuscire a soddisfare pienamente le esigenze dei clienti. L’automazione, le tecnologie intelligenti e le piattaforme IT per l’integrazione dei flussi fisici e digitali sono elementi cardine dell’azienda.

Poste Italiane, opportunità lavorative per diplomati

Nell’ambito dell’ampliamento del proprio personale SDA Express, Poste Italiane ricerca:

Addetti alla logistica di Magazzino che vogliano gestire attività di magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.) assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Le risorse selezionate si occuperanno di fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti e assicurando la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi. Sono previsti turni diurni.

Operatori di Hub che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e che vogliano mettersi in gioco nella gestione del processo operativo dell’HUB, supervisionando la puntuale applicazione delle procedure operative aziendali, con particolare focus sull’ottimizzazione delle risorse e sulla qualità dell’output. La persona che entrerà nel ruolo si occuperà inoltre di coordinare le risorse operative indirette di hub dedicate allo smistamento della merce e, nel caso di nomina a preposto alla sicurezza, di sovrintendere l’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono previsti turni notturni.

Le sedi di lavoro

Per la prima mansione descritta, le sedi di lavoro in cui attualmente il colosso italiano ricerca nuove figure professionali sono: Venezia (VE), Asti (AT). Brescia (BS), Bergamo (BG), Milano (MI), Pavia (PV). Per la seconda, invece, le sedi lavorative disponibili sono: Landriano (PV), Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Napoli (NA).

Per presentare la propria candidatura a questa offerta di lavoro, inviare il curriculum al sito dedicato (CLICCA QUI).

Requisiti per l’accesso a tempo determinato

Per accedere a queste posizioni, bisogna aver conseguito un diploma di maturità con votazione minima 70/100. Per gli idonei alla richiesta, è previsto l’inserimento con contratto a tempo determinato per il ruolo di Ingegnere della Logistica (CCNL della Logistica, Trasporti e Spedizioni merci all’interno di SDA Express Courier).

Poste Italiane, opportunità di lavoro con laurea e indeterminato

Per i laureati o per chi ha almeno due anni di esperienza pregressa, Poste Italiane con SDA Express Courier ricercano:

Professionisti in ambito logistico con almeno 2 anni di esperienza all’interno di società del settore logistico e corriere espresso; che siano a conoscenza delle metodologie di Lean Manufacturing applicate in attività di analisi e ottimizzazione di processi e che abbiano il desiderio di promuovere iniziative innovative volte al miglioramento continuo degli impianti logistici e del servizio offerto.

Per accedere a questa tipologia di lavoro con SDA Express Courier, bisogna possedere i seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria o Economia o similari;

Esperienza pregressa, di almeno due anni, in ambito logistico e supply chain;

Conoscenze tecniche in ambito in ambito Logistica e Trasporti applicate all’analisi e all’ottimizzazione di processi logistici.

Ulteriori vantaggi

Costituiscono requisiti preferenziali l’aver conseguito un Master in ambito Logistica e Trasporti e la conoscenza di applicativi specialistici del settore (VMS). Le risorse selezionate, entrando a far parte di team dedicati all’avvio di nuove commesse, avranno l’opportunità di contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative per la crescita tecnologica del business. Saranno coinvolte nell’implementazione di progetti volti al miglioramento continuo degli impianti logistici e dei processi operativi. Inoltre, parteciperanno all’integrazione dei servizi di warehousing finalizzati a offrire una gestione end-to-end dell’intera supply chain.

Le sedi di lavoro

Per questa tipologia di lavoro, l’inserimento previsto è di un contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro previste e attualmente alla ricerca di figure professionali per coprire questa mansione sono: Vidigulfo (PV), Piacenza, Bologna, Monza.

Per presentare la propria candidatura a questa offerta di lavoro, inviare il curriculum al sito dedicato (CLICCA QUI).