Maturità, oggi al via gli esami orali: coinvolti 526.317 studenti

Dopo aver completato le prove scritte, l’esame di maturità 2024 passa al secondo e ultimo step, ovvero la temuta prova orale. Oggi, lunedì 24 giugno, al via gli attesi esami orali per i 526.317 studenti coinvolti. Nel mese di luglio, poi, finirà la fase d’esame e l’attesa sarà soltanto per il voto finale di conseguimento del diploma di maturità.

Al via gli orali dell’esame di maturità

Al via oggi lunedì 24 giugno l’ultima fase degli esami di maturità 2024, quella della temuta prova orale. In questa tipologia d’esame, lo studente dovrà presentare una tesina sull’argomentazione da lui scelta e rispondere alle domande della commissione d’esame, composta da membri esterni e interni (come per lo scritto).

Per quanto riguarda l’influenza sul voto finale di maturità, questa prova prevede un massimo raggiungibile pari a 20 punti. Gli stessi del totale delle prove scritte, mentre a 40 punti ammonta la somma raggiunta dal credito scolastico. Inoltre, la commissione scelta per l’esame di maturità può decidere di ampliare il voto concedendo 5 punti bonus per chi ne ha di diritto.

Dalla somma di questi voti, emergerà quindi la votazione finale dell’esame di maturità che, ricordiamo, avrà un massimo di 100 (con o senza lode) e un minimo di 60 come votazione sufficiente per superare il temuto esame di maturità.