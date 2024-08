Posti di sostegno in deroga attribuiti come supplenza al 30 giugno, ecco quando presentare domanda

I posti rilevati in ogni Regione

Gli Uffici Scolastici effettuano l’adeguamento dell’organico per assicurare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità. Si tratta dei cosiddetti posti di sostegno in deroga, attribuiti come supplenze al 30 giugno da GaE o GPS. La prima rilevazione viene fatta ad agosto ma nel corso dell’anno scolastico i posti sono in aumento.

I posti rilevati fino ad adesso

Marche: sono assegnate alle istituzioni scolastiche , in deroga, ulteriori risorse di personale per un totale di 9863 ore, astrattamente corrispondenti a 394,52 posti, per la scuola dell’infanzia come

indicato nella tabella file 202407161401, di 29679 ore, astrattamente corrispondenti a 1349,04 posti, per la scuola primaria, come indicato nella tabella file 202407181104, di 12642 ore, astrattamente corrispondenti a 702,33 posti, per la scuola secondaria di I grado, come indicato nella tabella file 202407171250, e di 17397 ore, astrattamente corrispondenti a 966,5 posti, per la scuola secondaria di II grado, come indicato nella tabella file 202407181025, parti integranti e sostanziali del presente decreto che contestualmente si approvano. La distribuzione

Toscana: gli Ambiti Territoriali dispongono di ulteriori 8.405,5 unità. La distribuzione

[IN AGGIORNAMENTO]

Posti di sostegno in deroga, quando presentare la domanda

La domanda per le supplenze su posti di sostegno va prodotta dagli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS entro il 7 agosto ore 14. Le supplenze saranno assegnate con data ultima del contratto il 30 giugno 2025 tramite l’algoritmo, la procedura informatizzata prevista dall’OOM n. 88/2024.

