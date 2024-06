Pozzallo, incendiata nella notte l’agenzia marittima del vicesindaco Raffaele Monte

Il grave fatto criminoso, molto probabilmente di natura dolosa, ha destato grave preoccupazione in città.

Ha subito danni gravissimi a causa di un incendio l’agenzia marittima di cui è titolare il vicesindaco di Pozzallo, Raffaele Monte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’incendio all’agenzia marittima di Raffaele Monte

L’incendio ha colpito l’agenzia che si trova al centro direzionale dell’Asi, nello stesso edificio in cui è collocata l’agenzia del demanio. Il grave fatto criminoso, molto probabilmente di natura dolosa, ha destato grave preoccupazione in città. I carabinieri hanno già avviato le indagini in modo da poter risalire e individuare gli esecutori del gesto.

“A Raffaele Monte – dice il sindaco Roberto Ammatuna – affettuosa, piena e totale solidarietà da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pozzallo. In questa città si muovono interessi enormi, occorre fare un’analisi seria di quello che è accaduto e di quello che accade. Anche nel passato si sono verificati fatti strani. Non si può continuare su questa stessa lunghezza d’onda. Qualche interrogativo bisogna porselo”.