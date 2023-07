Precari Covid, Cgil con Nidil e Fp aderisce e parteciperà a manifestazione 25 luglio

La Cgil Sicilia, insieme a Funzione pubblica e Nidil, aderisce e parteciperà alla manifestazione organizzata per il 25 luglio

La Cgil Sicilia, insieme a Funzione pubblica e Nidil, aderisce e parteciperà alla manifestazione organizzata per il 25 luglio ( alle 9.30 davanti all’assessorato regionale alla sanità) dal coordinamento regionale di lavoratori dell’emergenza Covid 19.

“Basta con rinvii e soluzione tampone, il governo chiuda la vertenza”

“Condividiamo le ragioni alla base della mobilitazione – afferma il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – le stesse su cui già abbiamo organizzato più di un’iniziativa di protesta, senza ancora avere risposte definitive. Saremo quindi in piazza con questi lavoratori- aggiunge- sostenendo le loro giuste motivazioni che riteniamo importanti perché si inscrivono in un progetto possibile per un nuovo modello di sanità in Sicilia, col rilancio della sanità pubblica per affermare il diritto alla Salute e alle cure oggi negato. Basta con i rinvii e le soluzioni tampone, il governo deve chiudere definitivamente e positivamente questa vertenza”.