Precipita misteriosamente da un ponte: paura nel Palermitano

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava discutendo animatamente con una donna prima di cadere nel vuoto

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel Palermitano. Intorno alle 19,30, infatti, un uomo è precipitato dal ponte che collega Aspra con Ficarazzi, da un’altezza di circa 6 metri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando insieme a una donna, presumibilmente la moglie, quando i due hanno iniziato a discutere animatamente. Per cause ancora ignote, l’uomo è caduto nel vuoto. Ad asssistere alla scena alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

L’uomo non è in pericolo di vita

Un’ambulanza è arrivata sul posto prestando le prime cure all’uomo e trasportandolo poi in ospedale. Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche attraverso la testimonianza della donna. Fortunatamente, nonostante la gravità della caduta, l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

