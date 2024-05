Palermo, crolla il controsoffitto di un laboratorio in ospedale

Il crollo è avvenuto in un momento in cui il personale non era presente. Grande paura, danno al laboratorio - situato al primo piano del vecchio edificio dell'ospedale - ma nulla di più.

Incidente, per fortuna senza conseguenze, all’ospedale Cervello di Palermo, dov’è crollato il controsoffitto di un laboratorio del Padiglione B. Nel laboratorio in questione – che lavora a contatto con il Centro Regionale Trapianti – ci si occupa della tipizzazione del Dna umano, processo necessario tra le altre cose, anche per verificare la compatibilità degli organi per donazioni e trapianti.

Crollo all’ospedale Cervello, in seguito la demolizione del soffitto

