Premio Agorà, sito Molo Sant’Erasmo vince categoria Food and beverage

Un viaggio in un quartiere e nella storia marinara di Palermo da consultare, per appassionati dell’enogastromia ma non soltanto

Al Premio Agorà riconoscimento al ristorante Molo Sant’Erasmo di Palermo. La “Trattoria sul mare” vince la categoria Food and beverage regionale, nell’ambito del concorso che premia il mondo della pubblicità e della comunicazione e che da anni passa in rassegna i migliori progetti che si sono distinti per creatività.

Spazio elegante ma anche conviviale

Il sito (molosanterasmo.it) è uno spazio elegante ma anche conviviale che, da un lato, ha le funzioni “classiche” per prenotare un tavolo, conoscere il menu, la carta dei vini e delle birre. Dall’altro è una fotografia sul water front sud di Palermo, con le fotografie, i video, le ricette e il blog “L’Approdo” popolato da curiosità, racconti, storie. Un viaggio in un quartiere e nella storia marinara di Palermo da consultare, per appassionati dell’enogastromia ma non soltanto.

Il patron del Molo: “Non è soltanto una vetrina”

“Non è soltanto una vetrina – racconta il patron di Molo Sant’Erasmo, Saverio Borgia -. Attraverso questo sito ci raccontiamo, raccontiamo Palermo, la sua storia e il suo mare. Lo facciamo anche grazie al blog all’interno del sito: quell’’Approdo’ che, con un nome evocativo, rappresenta un luogo sicuro in cui arrivare”.

Il sito molosanterasmo.it è stato realizzato dalla agenzia +Add Design di Catania. Il Premio Agorà è organizzato e patrocinato dal Club Dirigenti Marketing, e vanta una prestigiosa giuria: Adico, Aism, Assirm, Cdm, Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Palermo, Federpubblicità, Iaa, Iulm, Pubblicità Progresso, Upa e Una. Associazioni che hanno passato al vaglio circa 160 candidature in gara tra le 15 categorie e le 25 sezioni previste dal trofeo.