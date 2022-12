Previsioni meteo, lunedì all’insegna dell’instabilità in Sicilia: allerta gialla

Pioggia e possibili temporali isolati, nuvoloni grigi e temperature nella media: ecco le previsioni meteo per lunedì 12 dicembre.

La settimana del 12 dicembre in Sicilia inizia all’insegna dell’instabilità, con qualche pioggia e un’allerta gialla per rischio idrogeologico: ecco le previsioni meteo per domani.

Nel complesso, però, non si attendono ondate di maltempo particolarmente preoccupanti. Come si legge nelle previsioni SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), si attende un “Cielo in prevalenza poco nuvoloso a tratti nuvoloso sull’intero territorio regionale ma deboli precipitazioni sul settore centro-settentrionale”.

Sicilia, previsioni meteo di lunedì 12 dicembre

Lunedì 12 dicembre sarà una giornata con molte nuvole e qualche pioggia, soprattutto nelle province di Enna, Caltanissetta e Ragusa. Piogge e schiarite anche nel settore occidentale dell’Isola, in particolare a Trapani. Solo piogge isolate, invece, in provincia di Catania e Messina.

Per quanto riguarda le temperature, le massime non supereranno i 17/18 gradi. Le città più calde saranno quelle del settore orientale della Sicilia, Siracusa e Catania nello specifico. Più fredda la giornata a Enna, dove le temperature dovrebbero mantenersi tra i 6 e i 10 gradi. Si tratta di temperature nella media e decisamente meno rigide rispetto a quelle previste in altre parti d’Italia, dove nei prossimi giorni si attende l’arrivo di un’ondata di “gelo”.

I venti saranno moderati o forti, i mari mossi. Sarà in vigore in tutta la Sicilia, come già specificato, l’allerta gialla per diramata dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano per il rischio idrogeologico.

Immagine di repertorio