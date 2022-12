Tetto al prezzo del gas, c’è l’accordo in UE: sarà di 180 euro al megawattora

Dopo mesi di trattativa è stato raggiunto l'accordo sul tetto al prezzo del gas. Esulta il ministro all'Ambiente: "Vittoria Italia".

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno finalmente trovato l’accordo sul tetto al prezzo del gas dopo mesi di trattative. L’intesa è arrivata oggi, lunedì 19 dicembre, ed è stata annunciata dal portavoce della presidenza della Repubblica Ceca al Consiglio europeo.

L’accordo è stato raggiunto sul prezzo di 180 euro al megawattora ed entrerà in vigore il 15 febbraio 2023. Il tetto scatterà solo nel momento in cui il prezzo del gas sul mercato europeo sforerà di 35 euro rispetto alla media di mercati internazionali per almeno tre giorni.

Si conclude quindi il lungo tira e molla tra i Paesi del Vecchio Continente sull’applicazione del tetto al prezzo del gas. Alla fine anche la Germania ha dato parere favorevole. Austria e Olanda si sono astenuti, mentre l’Ungheria ha votato contro.

Entusiasta il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo”, ha commentato su Twitter.