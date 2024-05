Pride a Enna, la mostra “/Or·gó·glio/” sulla storia delle lotte Lgbtqia+

In vista della grande manifestazione dell’1 giugno, la città si riempie di iniziative. Tra questi, l’evento espositivo “/Or·gó·glio/” sulla cultura dell’inclusività della comunità queer e della conquista di diritti

ENNA – Con l’approssimarsi del Pride, fissato per l’1 giugno 2024, si intensificano le attività culturali. In questo ambito il gruppo organizzatore, in testa l’Arci Petra, il gruppo Open, collettivo Queer di Catania, l’associazione studentesca Koinè e le altre associazioni Garage, Mondooperaio e Anpi presentano “/Or·gó·glio/” una mostra curata da Cristina Cammarata che celebra la storia e la cultura del Movimento Lgbtqia+ a livello internazionale. L’evento, che ha preso il via il 20 maggio, si sta svolgendo a Enna presso lo spazio espositivo del Garage Arts Platform, fino al 31 maggio.

“/Or·gó·glio/” è molto più di una semplice mostra; è un’esplorazione intima della storia, della cultura e della lotta per i diritti della comunità Lgbtqia+. Attraverso una combinazione di fotografie, libri e proiezioni video, la mostra offre uno sguardo intimo sui personaggi e gli eventi che hanno plasmato e sostenuto la lotta per i diritti delle soggettività queer. “/Or·gó·glio/” è una riflessione profonda sull’evoluzione del Movimento Lgbtqia+, dalle origini fino alle conquiste e sfide dei giorni nostri.

In collaborazione con Cane Capovolto, durante la mostra, saranno proiettati cortometraggi e film che arricchiranno l’esperienza, offrendo una visione più ampia e coinvolgente della narrazione.

La mostra “/Or·gó·glio/” inaugurata il 20 maggio

L’inaugurazione ufficiale della mostra che si è svolta appunto il 20 maggio al Garage Arts Platform di Enna, è stata una serata speciale. Un’opportunità unica per immergersi in una narrazione coinvolgente e inclusiva che celebra la diversità e l’uguaglianza.

Sono stati proiettati i cortometraggi della serie “Iosonounproblema” dell’artista Cane Capovolto sull’omobilesbotransfobia e sulla questione di genere insieme alla presentazione del gruppo militante catanese UltraCopri che si occupa di formazione, consulenza e critica sociale riguardo alla sessuologia di universi non conformi.

“/Or·gó·glio/” è un omaggio al coraggio e alla determinazione della comunità Lgbtqia+ e dei loro alleati. È un’opportunità per tutti coloro che credono nei valori dell’inclusione e della diversità di unirsi e celebrare il progresso ottenuto e guardare al futuro con speranza e determinazione.

“Lo scopo primario di /or·gó·glio/ – dicono gli organizzatori del circolo Arci Petra – è quello di educare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del Pride e sulla continua lotta per l’uguaglianza e i diritti delle persone Lgbtqia+. Oltre a fornire un contesto storico essenziale, la mostra mira a ispirare azione e solidarietà in un momento in cui tali valori sono più cruciali che mai”.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria esperienza che celebra la storia, la cultura e la lotta continua per i diritti umani fondamentali. L’ingresso è gratuito per i tesserati Arci e Garage mentre ai non associati sarà chiesto di tesserarsi.

Per ulteriori informazioni su /or·gó·glio/ e sugli eventi correlati, visitate si può visitare la pagina ufficiale dei canali dell’Enna Pride.