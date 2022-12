A Priolo Gargallo le scuole sono sempre più plastic free

Il comune si avvia a diventare il primo della provincia in cui tutti gli istituti scolastici hanno adottato una politica “zero plastica”: installati distributori automatici per l’acqua nelle scuole

PRIOLO GARGALLO (SR) – Priolo Gargallo si avvia a diventare il primo Comune della provincia aretusea con tutte le scuole “Plastic Free”. Difatti, sono stati installati i primi due dispositivi di distribuzione gratuita dell’acqua nei plessi scolastici “Di Mauro” e “Largo Scuole”.

Nelle prossime settimane altri distributori automatici saranno installati in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale. Si tratta di acqua controllata, micro filtrata, fresca e batteriologicamente pura.

Nello stesso tempo a ciascuno degli studenti che frequentano i due plessi scolastici sono state distribuite delle borracce in alluminio, da riempire negli appositi dispositivi, per evitare che gli alunni portino a scuola delle bottiglie in plastica. Da recenti statistiche si stima che ogni anno in Italia, in ciascuna delle classi, vi sia un consumo di oltre 7000 bottigliette in Pet. Nei due plessi scolastici si è svolta la cerimonia di consegna dei dispositivi alla presenza degli studenti.

Vi hanno preso parte il sindaco facente funzioni, Maria Grazia Pulvirenti, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Federica Limeri, il dirigente scolastico dell’Istituto Manzoni-Dolci, Enzo Lonero, il presidente nazionale della società S.T.E.I. che si è occupata dell’installazione dei due distributori, Pier Casolari, e il responsabile della ditta di Sicilia e Calabria, Francesco Aglianò.

“Siamo orgogliosi di questo progetto – ha affermato il primo cittadino facente funzioni, Maria Grazia Pulvirenti – sia sotto l’aspetto educativo sia della salvaguardia ambientale. I nostri ragazzi non dovranno più comprare bottigliette di plastica e aiuteremo così l’ambiente. Abbiamo fornito un servizio davvero importante; ringrazio le società del territorio che hanno sostenuto questo meraviglioso progetto e la S.T.E.I. per avercelo proposto”.

“Sono tanti i Comuni e le scuole che hanno aderito al progetto – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione, Federica Limeri – ma Priolo è il primo ad aver conquistato l’ambita meta del Plastic Free e questo ci inorgoglisce. L’acqua e queste borracce sono a vostra disposizione, fatene buon uso e l’ambiente vi ringrazierà”.

“D’ora in poi – ha detto agli alunni il dirigente scolastico, Enzo Lonero – non ci sarà bisogno di portare a scuola la vostra bottiglietta in plastica ma vi sarà un momento della giornata in cui andrete a prendere l’acqua al distributore e la porterete in classe. Per questo dovete farne buon uso”.

A promuovere il progetto, condiviso dall’Amministrazione comunale, è stata la società S.T.E.I., azienda leader da vent’anni in Italia in iniziative di utilità sociale atte a migliorare l’ambiente.

“L’obiettivo – hanno detto i due rappresentanti della società, Casolari e Aglianò – è quello di far diventare il Comune di Priolo eco-sostenibile, educare i ragazzini a non comprare il Pet ed avere acqua pulita; l’acqua nelle bottiglie in plastica, oltre ad inquinare, contiene infatti microrganismi che ingeriamo e che provocano malattie”.

“Si tratta – hanno concluso i due – di un progetto ideato per salvaguardare l’ambiente e la salute delle future generazioni, reso possibile grazie all’Amministrazione comunale e agli imprenditori di Priolo”.