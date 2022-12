Prof vende foto di nudo su OnlyFans per curare il figlio malato: scoperta dai genitori degli alunni

Una prof di Fisica di 33 anni è stata costretta a dare le dimissioni dopo la scoperta da parte degli alunni del suo profilo su OnlyFans

La prof. Kirsty Buchan, docente di Fisica, ha dovuto abbandonare la sua cattedra dopo che gli alunni sono venuti a conoscenza del segreto riguardante la sua vita privata.

Oltre a lavorare come professoressa presso la Bannerman High School di Glasgow, infatti, la 33enne aveva deciso da poco di aprire di nascosto un profilo Onlyfans per pagare alcune cure costose al figlio malato, di 11 anni.

La reazione dei genitori

Gli alunni, tuttavia, sono riusciti a scoprire il suo profilo vietato ai minori, con la notizia che in poco tempo è giunta all’orecchio dei genitori.

Quest’ultimi hanno subito organizzato una protesta contro la donna, costringendola a dare le dimissioni dal suo ruolo senza che l’istituto abbozzasse una difesa nei confronti della propria insegnante.

“Come professoressa di fisica è l’ultima persona da cui ci saremmo aspettati qualcosa di simile, ma essendo una persona molto intelligente credo che sapesse cosa rischiava”, le parole di alcuni genitori.

La prof: “Non avevo scelta, mio figlio gravemente malato”

La prof ha voluto difendere le sue azioni, giustificando il tutto con la grave malattia del figlio undicenne: “Non avevo altra scelta, mio figlio recentemente ha sviluppato una grave malattia allo stomaco ed è attualmente in attesa di un’operazione – afferma Kisty Buchan – Alcune persone dicono che sono stata pazza a lasciare il posto da insegnante per guadagnare pubblicando le mie foto online. Ma la scuola non mi ha voluto aiutare in nessun modo, sarei stata pazza se fossi rimasta”.