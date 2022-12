Un progetto pilota dell’Asp di Caltanissetta sull’autismo e l’Alzheimer

Il progetto “Natale insieme sotto l’albero” ha voluto avviare un’iniziativa sperimentale tra le poche in Italia che potrà rivelarsi terreno fertile per futuri confronti e ipotesi di ricerca

CALTANISSETTA – Avviare percorsi terapeutici integrati, con un’elevata ricaduta in termini di efficacia e risultati clinici. Con questo intento la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale, nell’ottica della ristrutturazione dei locali di via Chiarandà, ha voluto integrare all’interno dello stesso edificio due servizi afferenti l’area delle fragilità: il Centro per la diagnosi e trattamento intensivo precoce dei disturbi dello spettro dell’autismo, che accoglie bambini dai zero ai sei anni e il Centro diurno per le persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza. Entrambi afferiscono al Dipartimento di Cure primarie e Integrazione socio-sanitaria, coordinato dal direttore Gabriele Roccia.

In quest’ottica è stato attivato nei giorni scorsi anche il progetto pilota “Natale insieme sotto l’albero”. Partendo dall’assunto che entrambi i disturbi, autismo e demenza di Alzheimer, rappresentano problematiche che limitano notevolmente il benessere della persona e del caregiver, esso vede coinvolti gli operatori di entrambi i servizi al fine di condividere, tra le due realtà, un percorso terapeutico comune che valorizzi aspetti quali integrazione ed innovazione, senza trascurare l’efficacia dell’intervento stesso rispetto agli out come proposti.

I risultati, secondo le modalità della ricerca-azione, saranno oggetto di riflessioni e studio per promuovere la definizione di un modello stabile e replicabile. Gli utenti, suddivisi in coppia (adulto-bambino), guidati dal terapista occupazionale, sono infatti coinvolti in attività manuali e manipolative finalizzate alla realizzazione di alcuni addobbi natalizi da collocare in entrambi i servizi.

“Dall’analisi della letteratura scientifica – è stato evidenziato in una nota inviata dall’Asp – si attendono ricadute positive su aspetti quali l’incremento e il mantenimento delle autonomie personali; la riduzione della frequenza, intensità e durata dei comportamenti problema; l’acquisizione e la generalizzazione di abilità comunicative e sociali; la sperimentazione di una dimensione emotivo sensoriale positiva e appagante”.

Un progetto sperimentale tra i pochi avviati in Italia che potrebbe diventare terreno fertile per successivi confronti e ipotesi di ricerca.