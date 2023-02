Programmazione 2021-2027, Anci Sicilia: “Rischio concreto su utilizzo risorse senza regole chiare”

Chiesto un incontro urgente al presidente Schifani per individuare un percorso condiviso che chiarisca le regole e i requisiti giuridici

L’ANCI Sicilia chiede un incontro urgente al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani per individuare un percorso condiviso che chiarisca le regole e i requisiti giuridici che le aggregazioni territoriali devono possedere per accedere alle risorse relative alla Programmazione 2021- 2027.

Amenta-Alvano: “Occasione di crescita e di sviluppo”

“Il corretto ed efficace utilizzo delle risorse territorializzate, unitamente a quelle del PNRR, rappresenta per i Comuni dell’Isola una fondamentale occasione di crescita e di sviluppo, ma in assenza di regole chiare rispetto alle attività e ai requisiti giuridici che le Aggregazioni Territoriali devono possedere, vi è il concreto rischio di un insostenibile ritardo”, dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia.

“Necessario intervenire con urgenza”

“Per evitare ulteriori ritardi e per non rischiare di sprecare totalmente o in parte le opportunità del PR FESR Sicilia 2021-2027 – conclude il presidente Amenta – è necessario intervenire con urgenza anche attraverso l’assunzione di personale qualificato e l’attivazione di un’assistenza tecnica adeguata a superare le difficoltà che si stanno riscontrando sui territori. Siamo fiduciosi che il Governo regionale comprenda l’importanza di un cambio di passo nella consapevolezza che tale sfida può essere affrontata solo attraverso una piena condivisione del percorso con gli Enti locali”.