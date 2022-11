Programmi TV, anticipazioni 27 novembre di Che tempo che fa

Una puntata ricca di “Che tempo che fa” attende il pubblico. Domenica 27 novembre su Rai Tre dalle ore 20:00 Fabio Fazio è pronto.

Una puntata davvero eccezionale attende i telespettatori di “Che tempo che fa” domenica 27 novembre su Rai Tre dalle ore 20:00. Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto è pronto ad ospitare in studio una serie di ospiti davvero esclusivi. Spazio, quindi, per novità musicali o cinematografiche e per l’attualità e la politica senza dimenticare la pandemia.

Ospite tanto atteso e già annunciato da giorni è Bono Vox, leader degli U2. L’artista si racconterà in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia dal titolo “Surrender – 40 canzoni, una storia”. Il libro è un ritratto della sua vita in 40 capitoli, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2, la storica band nata a Dublino che ha conquistato le classifiche globali vendendo 170 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 22 Grammy Awards e aggiudicandosi premi prestigiosi come il Freedom of The City of Dublin e l’Ambassador of Conscience di Amnesty International.

Bono Vox, però, non sarà l’unico ospite musicale eccezionale. Fabio Fazio intervisterà Francesco Guccini che, contro ogni pronostico da lui alimentato, ha rilasciato un album di inediti dal titolo “Canzoni da intorto”, un vero e proprio concept album.

Il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e il capo delegazione Gianluca Valli presenteranno il documentario “La Bella Stagione”, diretto da Marco Ponti e tratto dall’omonimo libro scritto da Mancini, Vialli e i calciatori della Sampdoria campione d’Italia. Non si esclude che il conduttore proverà a parlare anche dei Mondiali di calcio nei quali l’Italia è assente.

Per quanto riguarda lo spazio legato all’approfondimento politico, sociale e pandemico, ci saranno la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, l’economista Tito Boeri e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Inoltre, presenti in studio anche Diego Abatantuono e Mago Forest che sono protagonisti insieme a Nino Frassica di “Improvvisamente Natale”, la nuova commedia natalizia di Francesco Patierno.

Nella seconda parte del programma, c’è l’immancabile appuntamento con “Il Tavolo”. Arriveranno Francesca Michielin che canterà il suo ultimo singolo “Occhi grandi grandi”, Vito Dell’Aquila, neocampione mondiale di taekwondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2022 e Francesca Fialdini, presentatrice con Mario Acampa del Junior Eurovision Song Contest in onda l’11 dicembre su Rai1. Onnipresenti e confermati: Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e il Mago Forest.

Sandy Sciuto