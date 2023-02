Pronto soccorso del Cervello: “Chiusura non ancora decisa”

La Cisl: "Dall'assessore Volo segnali di apertura"

“La chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo non è stata ancora formalmente decisa e le scelte saranno condivise con i sindacati. Questo il primo risultato che abbiamo ottenuto e lo riteniamo estremamente positivo”. A dirlo sono Marco Corrao e Gaetano Mazzola, rispettivamente segretario regionale della Cisl Fp Sicilia e coordinatore del dipartimento sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani. Il sindacato che nei giorni scorsi è stato il primo a lanciare l’allarme sulla chiusura dell’area di emergenza del nosocomio di via Trabucco, ha partecipato oggi insieme ad altre sigle sindacali, al vertice tenutosi all’assessorato regionale alla Sanità.

“Dalla Volo segnali di apertura”

“Abbiamo registrato da parte dell’assessora Giovanna Volo – aggiungono Corrao e Mazzola – segnali di grande apertura. Ci ha rassicurato sul fatto che non è partito l’iter formale e che qualora si debbano fare, come pare, lavori urgenti di ristrutturazione nella struttura, si terrà un successivo incontro fra le parti”. La Cisl Fp ha ribadito la preoccupazione per gli eventuali disagi dell’utenza di tutta la parte occidentale del versante palermitano, perché non potendo fare riferimento al primo punto accessibile, ovvero l’ospedale Cervello, si rischierebbe di creare un imbuto con ovvie ripercussioni sulla questione sicurezza. “Da parte dell’assessora Volo – proseguono Corrao e Mazzola – ci sono state garanzie sulla necessità di trovare soluzioni condivise che puntino a fornire adeguati servizi, creando il minor disagio possibile. Auspichiamo che si continui su questo percorso e che la direzione strategica coinvolga le organizzazioni sindacali provinciali per evitare che si attui questa scelta devastante”.

