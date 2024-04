Unicredit e A.N.FI.R. al servizio delle imprese italiane: firmato nuovo protocollo

Ecco cosa prevede il documento siglato dalla banca e dall'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali.

Ѐ stato siglato un protocollo di intesa tra UniCredit e Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (A.N.FI.R.), finalizzato a favorire l’accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese e a sviluppare forme di collaborazione per l’analisi e lo studio di progetti e di prodotti finanziari che – attraverso le Finanziarie Regionali – perseguano gli obiettivi di interesse pubblico programmati dalle amministrazioni regionali anche nell’ambito dei nuovi scenari che si stanno delineando per la gestione dei Fondi SIE 2021-2027.

A.N.FI.R. rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali, che intervengono con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali (fondi rotativi regionali, fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione, tranched cover, strumenti di private equity e minibond) finalizzati a favorire sia l’accesso al credito sia l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese su mandato delle rispettive Regioni.

Accordo Unicredit – A.N.FI.R.

“UniCredit ha una presenza capillare sul territorio nazionale” ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit” “e supporta le piccole e medie imprese italiane nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita. Grazie a questo accordo, agli strumenti messi a disposizione dalle finanziarie regionali e ai progetti e prodotti che svilupperemo congiuntamente, potenzieremo il supporto al sistema produttivo, contribuendo altresì a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale”.

“La convergenza di visione sulla necessità di favorire lo sviluppo e la crescita delle PMI, alla base di questo accordo” ha evidenziato il Presidente di ANFIR, Michele Vietti “consentirà ad ANFIR e UniCredit di lavorare insieme proficuamente per ridurre i tempi della burocrazia a favore di finanziamenti rapidi ed efficaci, grazie anche alla standardizzazione dei processi e dei modelli, funzionale alla diffusione di iniziative analoghe in tutte le Regioni italiane”.

I dettagli del protocollo

La collaborazione potrà inoltre riguardare l’analisi, lo studio e la strutturazione di ulteriori strumenti finanziari che prevedano l’utilizzo di Fondi SIE 2021-2027, ma anche regionali o facenti parte del patrimonio delle Finanziarie Regionali che, attraverso le Finanziarie Regionali stesse e anche in sinergia con UniCredit, possano essere utilizzabili. In particolare, UniCredit e A.N.FI.R. collaboreranno in vari ambiti per individuare le migliori soluzioni in coerenza con gli strumenti di credito agevolato o sistemi di garanzia a supporto delle imprese.

La collaborazione riguarderà anche strumenti di finanza alternativa straordinaria, come Minibond o Bond con garanzia pubblica o programmi che consentano alle imprese di accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici in collaborazione con partner qualificati; nonché forme di Private Capital, al fine di segnalare alle imprese, insieme alle Finanziarie Regionali o società di gestione specializzate, possibili opportunità di investimento.

Verranno inoltre organizzati eventi, seminari, appositi momenti divulgativi e informativi volti ad accrescere la conoscenza degli strumenti finanziari predisposti a supporto dell’attività delle Finanziarie Regionali.