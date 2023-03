Psg, Neymar si opera: stagione finita per il brasiliano

Il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Neymar fino a fine stagione: il fuoriclasse brasiliano verrà operato e starà fuori 3-4 mesi

Tegola pesantissima sul Paris-Saint-Germain.

Il club francese, atteso dal decisivo match di ritorno degli ottavi di Champions League mercoledì contro il Bayern in Germania, dovrà fare a meno per la sfida dell’Allianz Arena e per tutto il resto della stagione di Neymar.

Il fuoriclasse brasiliano, infatti, verrà operato nei prossimi giorni alla caviglia destra a Doha dopo il gravissimo infortunio subito lo scorso 19 febbraio in occasione della sfida di Ligue 1 con il Lille.

Per “O Ney” si profila così uno stop di circa 3-4 mesi, come annunciato dalla stessa società transalpina: toccherà dunque a Mbappè e Messi trascinare il PSG all’impresa in Germania.