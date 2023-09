Psicologo di base: via libera a ddl in commissione bilancio Ars

La commissione Bilancio all’Ars ha approvato all’unanimità e senza alcun emendamento il testo del disegno di legge

La commissione Bilancio all’Ars ha approvato all’unanimità e senza alcun emendamento il testo del disegno di legge relativo alla ‘Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e dello psicologo delle cure primarie’ che la settimana scorsa aveva ottenuto il via libera dalla commissione Salute del parlamento regionale. “Confermato l’aumento a quasi 7 milioni e 400mila euro della copertura finanziaria – annuncia il capogruppo della Lega Marianna Caronia – con l’entrata a regime del servizio a partire dall’1gennaio 2024”.

La soddisfazione della commissione Salute

Adesso la parola passa all’Aula per l’approvazione definitiva. Soddisfazione è stata espressa Pippo Laccoto, presidente della commissione Salute che aveva svolto un lavoro di sintesi tra i diversi ddl presentati per giungere ad un testo coordinato: “Il voto unanime della commissione Bilancio certifica il buon lavoro svolto dalla VI Commissione e ringrazio ancora una volta tutti i colleghi per la collaborazione nella stesura di un testo omogeneo che si propone di dotare tutte le province di una figura professionale qualificata in grado di raccogliere la richiesta di sostegno psicologico che giunge dalla popolazione in un periodo storico particolarmente difficile”.