“Caccia” ai pusher di via Capo Passero, arrestato 24enne: inutile il tentativo di fuga

Proseguono i controlli contro la compravendita di droga in una delle piazze di spaccio più note di Catania.

Nel pomeriggio, nel corso di un servizio antidroga in via Capo Passero a San Giovanni Galermo, i carabinieri di Catania hanno arrestato un presunto pusher di 24 anni, accusato di possesso di droga ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dell’azione dei militari dell’Arma etnea contro la compravendita di droga per la sicurezza pubblica.

Presunto pusher arrestato in via Capo Passero a Catania

Nel corso di un servizio antidroga pomeridiano in via Capo Passero, luogo dove notoriamente insistono diverse piazze di spaccio, i militari in modalità “discreta”, si sono posizionati in zona defilata e hanno iniziato a osservare i movimenti di un 24enne, pregiudicato catanese.

In particolare, il giovane è stato visto dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Fontanarossa mentre parlava con il conducente di una Fiat 500, da cui, poco dopo, ha ricevuto qualcosa. Sospettando che si trattasse di un’attività illecita, i militari hanno raggiunto e circondato i due uomini al fine di impedire loro di fuggire.

Il tentativo di fuga

Il 24enne, che avrebbe subito capito cosa stesse accadendo, si sarebbe dato alla fuga a piedi in direzione di via San Zenone, inseguito dai carabinieri che, senza dargli possibilità di scampo, lo hanno raggiunto dopo circa 300 metri. Inutile anche il tentativo del ragazzo di “alleggerirsi le tasche”, lasciando cadere a terra, durante la sua frenetica corsa, una busta di plastica, che è stata subito recuperata da uno dei militari.

Dopo aver bloccato il 24enne, i carabinieri hanno quindi ottenuto conferma che il giovane fosse coinvolto in una attività di spaccio fo droga poiché, a seguito della perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso della somma complessiva di 445 euro, suddivisa in banconote di vari tagli. All’interno della busta in plastica recuperata, invece, i militari hanno trovato circa 10 grammi di marijuana suddivisa in 5 dosi.

I militari dell’Arma hanno sequestrato il denaro, ritenuto provento dello spaccio e la droga. Il 24enne, arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari.