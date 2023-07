Pusher va a casa dell’amico agli arresti domiciliari, 24enne arrestato nel Palermitano

Il pusher di Partinico è finito in manette dopo il ritrovamento di diverse dosi di droga da parte dei carabinieri.

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato un italiano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo eseguito dai militari della sezione Radiomobile nei confronti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno identificato il 24enne mentre si trovava all’interno dell’abitazione dell’amico.

La perquisizione e la droga

Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, i militari hanno proceduto alla sua perquisizione personale, trovandolo in possesso di un involucro contenente 17,2 grammi di cocaina e 18 dosi di analoga sostanza per il peso complessivo di 6,2 grammi.

Il presunto spacciatore è stato arrestato e inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

All’udienza, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 24 enne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel Comune di Palermo.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.