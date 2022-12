Qatar 2022, 18 telecronache in 28 giorni: Adani “Ho dato tutto per entrare nei cuori”

L'ex calciatore si è congedato con il commento della finale per il terzo posto tra la Croazia ed il Marocco

“E’ stato bellissimo”. Lele Adani chiude i suoi Mondiali 2022. Il commentatore della Rai è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti – fuori dal campo – nel torneo che si chiuderà in Qatar con la finale tra la ‘sua’ Argentina e la Francia. Adani ha griffato le telecronache con il suo stile e la sua passione non apprezzati all’unanimità, soprattutto quando in campo c’erano l’Argentina e Leo Messi.

L’ex calciatore si congeda con Croazia-Marocco

L’ex calciatore si congeda con il commento della finale per il terzo posto tra Croazia e Marocco. “18 telecronache in 28 giorni, ci siamo divertiti”, dice rivolgendosi al telecronista Stefano Bizzotto. “E’ stato bellissimo. Se tu ti diverti e cerchi di entrare nel cuore e della testa delle persone, se cerchi di dare tutto… E’ stato fantastico raccontarlo qui accanto a te, grazie alla Rai”, dice.