Qatar 2022, Brasile: Neymar pronto al rientro contro Corea

Dopo giorni di dubbi sulle condizioni dell'attaccante del Psg per l'infortunio ai legamenti arriva la conferma del ct della Selecao Tite

Dopo due sfide saltate per l’infortunio all’esordio mundial contro la Serbia, Neymar è chiamato a mostrare tutto il suo talento nel match degli ottavi di finale a Qatar 2022 che vedrà il Brasile opposto alla Corea del Sud. Dopo giorni di dubbi sulle condizioni dell’attaccante del Paris Saint-Germain, per l’infortunio ai legamenti della caviglia destra, la conferma del ct della Selecao Tite: “Neymar ci sarà”.

Allenamento a Doha

O Ney si è allenato regolarmente con i compagni nella rifinitura a Doha. Mentre le stelle di Messi e Mbappé hanno già messo in mostra gol e giocate, Neymar, deve ancora lasciare un segno su questa coppa del mondo che per l’attaccante 30enne potrebbe essere l’ultimo. A Brasile 2014 Neymar realizzò due doppiette nella fase a gironi salvo poi infortunarsi nei quarti saltando la ‘dolorosa’ semifinale persa dai sudamericani 7-1 con la Germania, in Russia invece chiuse con due gol uscendo ai quarti per mano del Belgio.