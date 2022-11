Qatar 2022, il Portogallo stacca il pass per gli ottavi: Uruguay k.o. 2-0

Il Portogallo batte 2-0 l'Uruguay e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale: decisiva la doppietta di Bruno Fernandes

Francia, Brasile e, adesso, anche il Portogallo.

I lusitani raggiungono “Bleus” e “Selecao” agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.

Decisivo il 2-0 rifilato all’Uruguay, con i 3 punti che hanno consentito alla selezione di Fernando Santos di raggiungere quota 6 e staccare il pass qualificazione con un turno d’anticipo.

Decisiva, nel corso della ripresa, la doppietta di Bruno Fernandes tra il 54° e il 93°.

Nella prima marcatura del centrocampista del Manchester United c’è, però, lo zampino di Cristiano Ronaldo, che sfiora di testa il tiro-cross del compagno ingannando il portiere uruguagio Rochet.

Vani i tentativi da parte della formazione di Alonso di rimettere in piedi il match, nonostante le diverse occasioni da gol sprecate dalla “Celeste” alla ricerca del gol dell’1-1.

Alla fine, come detto, il rigore in pieno recupero a chiudere a doppia mandata il match in favore del Portogallo.

La Nazionale lusitana vola agli ottavi di finale, CR7 può continuare a sognare la Coppa del Mondo.

L’Uruguay, invece, si giocherà tutto nella sfida decisiva contro il Ghana: per Suarez e compagni non vi sarà altra alternativa alla vittoria.