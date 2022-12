Qatar 2022, Marocco eliminato: la Francia vola in finale

La Francia raggiunge l'Argentina in finale.

Finisce in semifinale il sogno della nazionale marocchina che si infrange contro la nazionale francese. Allo stadio Al Bayt di Al Khor, i gol di Theo Hernandez e di Kolo Muani fanno volare la Francia allenata da Didier Deschamps. Nonostante il 2 a 0, il Marocco non ha demeritato e forse meritava qualcosa in più per quanto costruito durante i 90 minuti di gara.

Il 18 dicembre alle 20, al Lusail Stadium di Al Dayeen, si giocherà l’ultimo atto di questo chiacchierato mondiale in Qatar. A giocarsi la Coppa del Mondo saranno la Francia e l’Argentina che ieri ha liquidato la Croazia con un secco 3 a 0.