Qatar 2022, Messi da record anche su Instagram: ecco perchè

Momento d'oro per Leo Messi: dopo lo straordinario trionfo al Mondiale, il fenomeno argentino stabilisce un nuovo record su Instagram

Lionel Messi trionfa in ogni ambito.

E’ un momento d’oro per il fuoriclasse argentino, che proprio ieri ha trascinato la sua Albiceleste alla terza Coppa del Mondo della sua storia, 36 anni dopo l’impresa firmata da Diego Armando Maradona.

La “Pulce”, però, non si limita a vincere soltanto in campo.

Da qualche ora, infatti, il fenomeno di Rosario ha stabilito un nuovo record anche su Instagram, dove la sua foto di celebrazione con il trofeo è diventato il post di uno sportivo con più like nella storia del social network.

La galleria di immagini della finale dei Mondiali, accompagnata da alcune righe in cui Messi racconta come il sogno che ha inseguito per tutta una vita ora sia finalmente diventato realtà, ha collezionato finora oltre 47 milioni di mi piace.