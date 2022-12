Qatar 2022, Messi dopo accesso alla finale: “E’ stato faticoso”

Stasera altra semifinale tra la sorpresa Marocco e la Francia. La vincitrice giocherà contro Messi e compagni nella finale di giorno 18

All’indomani della vittoria dell’Argentina contro la Croazia in semifinale, il capitano dei sudamericani Lionel Messi ha parlato ai microfoni di DSports Radio, spiegando come non sia stato affatto facile approdare alla tanto auspicata finale: “Nonostante il ko all’esordio con l’Arabia Saudita eravamo fiduciosi, conosciamo la forza del gruppo e abbiamo giocato ogni partita come se fosse una finale – ha detto Messi -. È stato molto faticoso, ma siamo riusciti ad arrivare in finale. Sono molto felice, come tutti gli argentini – ha aggiunto il 35enne di Rosario , capitano degli albicelesti -. Quello che abbiamo ottenuto non è stato facile: non ci aspettavamo di iniziare così il cammino, è stata dura ma ci ha reso più forti”.

La gara di ieri contro la Croazia è finita 3 a 0, con i gol di Messi su rigore e Alvarez (doppietta). Nella finale di giorno 18, gli argentini dovranno vedersela contro i vincitori della gara di stasera tra la grande sorpresa Marocco e la Francia.