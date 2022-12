Qatar 2022, Messi show e l’Argentina vola ai quarti: 2-1 all’Australia

Messi trascina l'Argentina nel 2-1 contro l'Australia: l'Albiceleste rischia tantissimo nel finale ma vola ai quarti di finale

Il fenomeno di Rosario ha colpito ancora. Leo Messi dipinge calcio e trascina la sua Argentina ai quarti di finale della Coppa del Mondo.

C’è la firma d’autore della “Pulga” nel 2-1 con cui l’Albiceleste ha superato l’Australia.

Una serata speciale, quella vissuta all’Ahmad bin Ali Stadium, per Leo.

Il traguardo delle 1000 presenze da professionista in carriera, poi l’ennesima gemma che vale il sorpasso a Diego Armando Maradona come marcatore più prolifico della Seleccion ai Mondiali.

La nona sinfonia di Messi nella rassegna iridata è un classico del repertorio: palla ricevuta all’interno dell’area di rigore, decentrato, e pennellata rasoterra col mancino in un nanosecondo a battere il portiere oceanico.

35°, 1-0 a firma del 10 – al terzo gol in Qatar – e partita in discesa per la “Scaloneta”.

Nella ripresa, l’Argentina raddoppia con un altro dei suoi innumerevoli gioielli, Julian Alvarez, bravo ad approfittare della papera di Ryan, indotto in errore dal pressing asfissiante di De Paul.

Finita qui? No, perchè l’Australia non molla e riesce, con un po’ di fortuna, anche a riaprire il match con Goodwin, autore del tiro deviato in modo decisivo da Enzo Fernandez.

Nonostante i brividi per le diverse occasioni sprecate nei minuti finali dai “Socceroos”, alla fine è trionfo Argentina.

Il sogno di Messi di portare sul tetto del mondo l’Albiceleste continua: con un Leo così, nulla sembra impossibile.