Qatar 2022, tra Uruguay e Corea del Sud finisce in parità: 0-0

Finisce a reti bianche la prima sfida del gruppo G tra Urguay e Corea del Sud: restano a secco Suarez, Nunez, Cavani e Son

Nè vincitori, nè vinti: in breve, pareggio. Uruguay e Corea del Sud non si fanno male e si dividono la posta in palio: un punto ciascuno.

Lo 0-0 maturato tra sudamericani e asiatici, però, è forse un po’ bugiardo.

Già, perchè nell’arco dei 90 minuti, Suàrez, Núñez e Cavani da una parte e Son dall’altra, se le sono date di santa ragione.

Tante, infatti, sono state le occasioni da gol, su entrambi i fronti: alcune, davvero clamorose.

Tuttavia, Rochet e Kim Seung-Gyu sono riusciti a mantenere le rispettive porte inviolate, inaugurando con un “Clean Sheet” la loro avventura al Mondiale del Qatar.

La parità tra Uruguay e Corea fa felice sicuramente il Portogallo di Cristiano Ronaldo: i lusitani, in caso di vittoria contro il Ghana, potrebbero volare già al comando del girone G.