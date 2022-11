Qatar 2022, Tunisia-Francia 1-0: transalpini ko ma qualificati a ottavi

Sconfitta indolore per la Francia di Didier Deschamps che esce battuta 1-0 dalla Tunisia nella terza gara del gruppo D

Gli africani non riescono, nonostante l’impresa, a passare agli ottavi di finale della competizione. La Francia con 6 punti chiude comunque al primo posto, con il rischio di incontrare l’Argentina, davanti all’Australia, sempre a 6 punti, grazie ad una migliore differenza reti, mentre la Tunisia chiude terza con 4 punti davanti alla Danimarca ultima con un punto. Nel finale l’arbitro e il Var regalano il successo alla Tunisia dopo aver annullato un gol alla Francia per fuorigioco.

Deschamps per la sfida, cambia addirittura nove giocatori rispetto all’11 iniziale del match precedente, schierando un tridente formato da Guendouzi, Coman e Kolo Muani, tutti all’esordio da titolare al Mondiale con Kylian Mbappé e Giroud in panchina. L’XI iniziale della Francia ha un’età media di 26 anni e 4 giorni, la più bassa per una squadra Europea in una gara di questo Mondiale.

Record inoltre per il portiere transalpino Steve Mandanda che a 37 anni e 247 giorni, diventa il giocatore più anziano a giocare con la nazionale francese, superando Bernard Lama del settembre 2000 contro l’Inghilterra (37 anni e 148 giorni). Sei cambi, invece, rispetto ai titolari contro l’Australia, per la Tunisia di Jalel Kadri, che schiera in attacco dal primo minuto Khazri, che sarà supportato da Ben Romdhane e Ben Slimane.