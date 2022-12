Duplice omicidio a Racalmuto, il sindaco: “Non capiamo più da dove vengono i pericoli”

Il sindaco nell'intervista ha dichiarato: "Il disagio è alto per cui altrettanto alta deve essere l’attenzione delle istituzioni"

“Una vicenda brutta che ci deve far riflettere su cosa sta succedendo nella nostra società. Mi relazionerò con l’ufficio dei servizi sociali per capire quali altri casi ci sono in paese in maniera tale da scoraggiare e impedire il verificarsi di analoghe vicende.

Il nostro paese è scosso, non capiamo più da dove vengono i pericoli. Dobbiamo affrontare il problema a tutti i livelli.

Il disagio è alto per cui altrettanto alta deve essere l’attenzione delle istituzioni.” Lo dice il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, annunciando che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, dopo i tragici avvenimenti legati al duplice omicidio.

Testo e video di Irene Milisenda