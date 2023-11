Il Codacons smentisce una raccolta fondi che si sta svolgendo a Catania: è una truffa

A Catania delle persone all'interno dell'ospedale Cannizzaro fingono una raccolta fondi per una struttura: è tutto falso secondo il Codacons

Il Codacons ha lanciato l’allarme truffa contro un fantomatico centro internazionale e nazionale d’investimento per bambini portatori di handicap, sordo-muti e poveri. “Fanno leva sul buon cuore dei pazienti siciliani – dicono dal Codacons- che affollano gli ospedali catanesi e chiedendo soldi. Denaro raccolto illecitamente, con tanto di firma e registrazione per la donazione rilasciata”. Tutto questo avverrebbe in ospedali di Catania, totalmente estranei alla vicenda. L’associazione di consumatori invita il personale medico e infermieristico e i cittadini a prestare attenzione per sventare i tentativi di truffa.

La segnalazione al Codacons

“Ci segnalano – afferma Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale del Codacons – la presenza all’ospedale Cannizzaro di persone che si spacciano per esponenti di un istituto medico, con tanto di cartellino, e chiedono offerte in denaro e la sottoscrizione di una registrazione con l’indicazione dei propri dati personali. È un’iniziativa ingannevole – aggiunge l’avvocato – mai autorizzata dall’ospedale, per la quale stiamo provvedendo ad allertare le autorità competenti. I truffatori si mostrano come giovani sordomuti, ma sono di probabile nazionalità straniera. Chi dovesse imbattersi in queste richieste di denaro è invitato a segnalarlo immediatamente al presidio di polizia degli ospedali”.

