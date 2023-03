Raffica di controlli nel Ragusano: tutte le sanzioni

Durante il weekend sono stati effettuati controlli nel centro storico di Pozzallo, soprattutto nelle zone di aggregazione, dove si registra una crescita di episodi di vandalismo e devianza giovanile. L’attività è stata svolta dai i carabinieri della compagnia di Modica insieme al personale del commissariato di Polizia di Modica, con l’aiuto di unità cinofile.

Durante i controlli sono stati identificati circa 30 soggetti, alcuni dei quali con precedenti penali e sono state effettuate oltre 10 perquisizioni personali e 3 perquisizioni domiciliari. Inoltre, sono stati ispezionati e perquisiti 8 autoveicoli.

Sono stati segnalati due cittadini del posto alla Prefettura di Ragusa per detenzione di droghe e un marocchino di 52 anni è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio, trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish e di materiale per confezionarlo.

Sono state anche effettuate numerose verifiche sul rispetto del Codice della Strada, in cui è stata effettuata una multa per guida senza copertura assicurativa e l’autovettura è stata sequestrata.

Arrestata anche una giovane tunisina

Inoltre, i militari di Ispica hanno arrestato un pregiudicato ispicese di 66 anni che deve scontare una pena residua di 2 anni e giorni 28 di reclusione, oltre al pagamento di 12.400 euro di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commesso nel settembre 2020 in Rosolini e Modica.

Mentre i carabinieri di Pozzallo hanno arrestato una tunisina di 23 anni, pregiudicata per rapina e lesioni personali in concorso commessi a Pozzallo nel luglio 2019. La tunisina è stata portata nel carcere di Catania, dove sconterà una pena residua di 2 anni, mesi 10 e giorni 5 di reclusione.